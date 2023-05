Il veliero Black Pearl in sosta tecnica a Genova

(ANSA) - GENOVA, 04 MAG - Sosta tecnica di alcune settimane al Waterfront Marina di Genova per il veliero Black Pearl, prima della stagione estiva. Il Black Pearl farà compagnia agli altri 34 grandi yacht che in questi giorni sono presenti da Amico & Co, tra cantiere e marina.

Il Black Pearl, 107 mt di lunghezza, è stato costruito dai cantieri olandesi Oceanco. Varato nel 2016 e consegnato nel 2018. Ha 3 alberi in carbonio alti 70 mt, con armo DynaRig (una particolare tecnologia di propulsione ad alta efficienza del vento), capaci di dispiegare circa 2700 m2 di vele in pochi minuti. È equipaggiato con un sistema di propulsione ibrido, oltre a un grande banco batterie, caratteristiche che la rendono più efficiente dal punto di vista energetico. E' stata di proprietà di un magnate russo defunto e batte bandiera Cayman Islands (ANSA).