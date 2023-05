Geo Barents a Spezia arrivo previsto domani alle 15

(ANSA) - GENOVA, 04 MAG - Inizieranno domani mattina le operazioni di allestimento di SpeziaExpo, il centro fieristico nel quale verranno ospitati i migranti della Geo Barents. La nave della Ong Medici Senza Frontiere approderà domani, sabato, alle 15 al Molo Garibaldi Est della Spezia.

Questa mattina un nuovo vertice in prefettura tra istituzioni, forze dell'ordine e struttura sanitaria per definire i dettagli del protocollo di sbarco che ricalcherà quanto accaduto lo scorso gennaio, quando Geo Barents approdò alla Spezia per la prima volta. A bordo ci sono 336 persone, tra cui 52 donne (3 di loro sono incinte) e 80 minori, dei quali oltre la metà non accompagnati. I naufraghi sono stati salvati in due diverse operazioni, nel Mediterraneo centrale. Non sarebbero segnalate particolari emergenze sanitarie: tra i migranti c'è una persona con una mano rotta e alcune donne in gravidanza, oltre a bambini di pochi mesi. Tante le storie di violenze e tortura che sono state raccontate agli operatori di Msf nel viaggio in corso, verso La Spezia. Ogni tipo di sopruso è stato perpetrato in Libia con lo scopo di ottenere altro denaro per il viaggio dalle famiglie, attraverso videochiamate e minacce.

Questa mattina intanto la Consulta provinciale degli studenti alla Spezia ha organizzato un evento sul tema integrazione e intercultura, patrocinato dall'ufficio scolastico regionale: l'obiettivo è promuovere la cultura dell'inclusione tra i giovani, i valori dell'accoglienza e della convivenza pacifica.

Domani è previsto un presidio di accoglienza per i migranti della Geo Barents, davanti al varco del terminal, organizzato da Cgil, Amnesty, Anpi, Arci, partiti politici di centrosinistra, associazioni. In banchina è attesa invece la presenza del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. (ANSA).