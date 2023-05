Genova, approva riqualificazione Rotonda di Carignano

(ANSA) - GENOVA, 04 MAG - Sarò riqualificata la Rotonda di Carignano a Genova. Ad annunciarlo è la giunta comunale che ha approvato, su proposta dell'assessore all'urbanistica Mario Mascia, lo schema di convenzione per il progetto che prevede il trasferimento di un supermercato. La società privata che si è aggiudicata la concessione si occuperà quindi della riqualificazione.

"Si tratta di un progetto unitario di riassetto di una zona di pregio che verrà finalmente risistemata - spiega l'assessore Mascia - la riqualificazione comprende quattro aree di intervento, da ponente della Rotonda a levante, fino al piazzale San Francesco d'Assisi e al Poggio della Giovine Italia".

L'impresa aggiudicataria dell'area realizzerà opere pubbliche di risanamento e riqualificazione delle due aree oggi degradate a ponente e a levante della Rotonda, dove sono previste una serie di opere di interesse pubblico quali l'adeguamento della viabilità all'intersezione tra corso Saffi e via Rivoli, un percorso di collegamento pedonale tra area di ponente e di levante, la riqualificazione del marciapiede di Corso Saffi lato mare, spazi destinati a verde pubblico e d'arredo, aree verdi in copertura agli edifici privati, nonché 70 stalli per parcheggi a servizio gratuito del quartiere nelle ore notturne.

"Con questa operazione - spiega l'assessore Mascia - la città avrà un ritorno in termini di rigenerazione urbana, di opere pubbliche di riqualificazione di circa 2.200.000 euro, mentre gli introiti pecuniari ammontano complessivamente a circa 1.300.000 euro". (ANSA).