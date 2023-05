Fondazione Gimbe, in Liguria mancano 20 pediatri di libera scelta

(ANSA) - GENOVA, 04 MAG - Secondo Fondazione Gimbe, che ha pubblicato oggi un report nazionale, sono circa 20 i pediatri di libera scelta mancanti in Liguria ipotizzando una media di 800 assistiti, che è il tetto massimo possibile.

La media regionale è di 898 assistiti per Pediatra di Libera Scelta, superiore alla media nazionale (896 assistiti per PLS) e al di sopra del massimale senza deroghe (ovvero 800 assistiti per PLS).

A livello nazionale mancano almeno 840 pediatri e ognuno deve seguire almeno 100 bambini oltre la soglia massimale di 800 piccoli da assistere a testa, con picchi di oltre 1.000 assistiti in Piemonte, Toscana e Provincia di Bolzano. (ANSA).