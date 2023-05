A Spezia no alcool all'Umbertino dalle 21 alle 6 per un mese

(ANSA) - GENOVA, 04 MAG - Vietata per un mese la vendita serale di bevande alcoliche nelle attività commerciali del Quartiere Umbertino, del centro storico e del lungomare. Il provvedimento è stato firmato questa mattina dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini a seguito delle numerose segnalazioni sulla sicurezza e sul decoro urbano. L'ordinanza, che entrerà in vigore dal 6 maggio al 4 giugno, interessando la fascia oraria 21-6, si è resa necessaria dopo i casi di risse con accoltellamenti che si sono verificate nelle ultime settimane in centro.

La questione sicurezza ha suscitato polemiche ed era stata portata anche nell'ultimo consiglio comunale ed è oggetto anche di una commissione consiliare. I cittadini hanno lamentato anche il disturbo della quiete pubblica negli orari notturni. Per un mese sarà vietata la vendita di bevande alcoliche, in qualsiasi gradazione, contenuti in contenitori di vetro o di metallo da parte degli esercizi di vicinato e delle piccole strutture di vendita. L'inosservanza dell'ordinanza costerà sanzioni da 500 a 5 mila euro.

"L'amministrazione è sempre all'ascolto dei cittadini e ha un filo diretto con la popolazione - afferma Peracchini -.

Questo provvedimento è un atto concreto importante per la sicurezza della nostra città e dimostra ancora una volta quanto questo tema e quello del decoro urbano siano prioritari e continueremo in questa direzione". L'assessore alla sicurezza Giulio Guerri ha aggiunto che "questo provvedimento è stato preso per evitare o ridurre possibili episodi spiacevoli a danno dei cittadini, la tutela del patrimonio pubblico e privato e il decoro urbano". (ANSA).