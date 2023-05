Operazione 'Sunset' in Liguria, eseguite ordinanze cautelari

(ANSA) - GENOVA, 03 MAG - I carabinieri del Ros e gli uomini della Direzione investigativa antimafia in collaborazione con i carabinieri dell'Arma territoriale e della polizia tedesca e dominicana hanno eseguito stamani misure cautelari emesse dal gip di Genova nei confronti di 15 persone indagate per detezione e traffico di stupefacenti. Sono in corso perquisizioni anche per intestazione fittizia dei beni. Secondo quanto appreso, tra le persone indagate anche un noto pregiudicato residente a Savona. (ANSA).