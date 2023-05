Minacce e molestie a Bassetti, condannato un no vax

(ANSA) - GENOVA, 03 MAG - Il giudice per le indagini preliminari Milena Catalano ha condannato un uomo di Livorno accusato di avere minacciato e molestato via telefono l'infettivologo Matteo Bassetti. L'uomo è stato condannato a una pena pecuniaria di 1.500 euro e a un risarcimento di 3mila euro, oltre alle spese legali.

Il no vax era iscritto al canale Telegram Basta dittatura dove erano stati pubblicati il numero dell'infettivologo e di altri medici, oltre che giornalisti e politici. Era nata una campagna di "persecuzione" da parte dei no vax nei confronti delle vittime.

Secondo quanto denunciato da Bassetti, assistito dall'avvocato Rachele De Stefanis, l'uomo condannato lo aveva chiamato più volte di notte e poi gli aveva mandato messaggi di minacce via WhatsApp, tra cui "Presto pagherà il conto". Non è la prima volta che un no vax viene condannato per le minacce e le molestie al primario del San Martino.

"Giustizia è fatta - ha commentato sui social Bassetti - attendiamo l'esito degli altri processi già fissati per il 2023 e il 2024". (ANSA).