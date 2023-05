Diga Genova: Filca Cisl, porta 180 milioni di salari

(ANSA) - GENOVA, 03 MAG - La realizzazione della Diga Foranea di Genova garantirà al settore edile una massa salari di 180 milioni e oltre 6 milioni e mezzo di ore lavorate relativamente alle opere di demolizione e costruzione. È quanto emerge dalla stima realizzata dalla Filca Cisl Liguria calcolando le ricadute anche occupazionali dell'opera con 1000 edili operativi. "E dobbiamo lavorare affinché i lavoratori liguri del nostro comparto possano essere protagonisti - spiega Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria - dando così una risposta importante dal punto di vista dell'occupazione anche per consolidare il nostro settore dopo le difficoltà legate allo stop del Superbonus. Ma ci sono alcune figure professionali che devono essere formate o potenziate. Mi riferisco a operatori per i cassoni e per le casseforme sommergibili, ma anche perforatori, carpentieri, operatori dumper, camionisti , escavatoristi e palisti. Per questa ragione dobbiamo stringere una sinergia ancora più forte con la Scuola edile genovese per creare percorsi formativi. Chiederemo subito un incontro con Webuild e le imprese affidatarie per la contrattazione d'anticipo. La realizzazione di quest'opera deve dare slancio al territorio per quanto riguarda l'occupazione", conclude Tafaria. (ANSA).