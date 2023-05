Autista italiano muore schiacciato dal camion a Mentone

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 03 MAG - Un camionista di 60 anni di Ventimiglia, Michele "Michi" Zuppardo, è morto schiacciato dal camion sul quale lavorava il 21 aprile scorso a Mentone (Francia), ma la notizia è stata resa nota soltanto ora, a pochi giorni dal rientro della salma in Italia, previsto per venerdì prossimo. Sul caso, infatti, è stato mantenuto lo stretto riserbo giudiziario da parte delle autorità francesi, che hanno aperto un'inchiesta e ancora oggi i familiari non conoscono l'esito dell'autopsia per capire come è avvenuta la disgrazia.

La vittima lavorava per una ditta di materiale edile, soprattutto marmi, con sede a Mentone.

"Da quello che abbiamo saputo era mattina - racconta la sorella Nandina, che viveva con Michele nell'appartamento di una villetta bifamiliare - forse intorno alle 11.30 e stava scaricando della merce in una abitazione privata, quando si è ribaltato il mezzo che lo ha travolto e schiacciato. Vorremmo sapere con precisione cosa è successo". Il rientro della salma è atteso per venerdì prossimo e nella cappelletta del cimitero sarà allestita una camera ardente. I funerali saranno celebrati sabato alle 11 nella cattedrale di Ventimiglia Alta. (ANSA).