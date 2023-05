Assemblea Sanlorenzo approva dividendo di 0,66 euro

(ANSA) - GENOVA, 03 MAG - L'assemblea ordinaria degli azionisti di Sanlorenzo, azienda leader a livello mondiale nella nautica di lusso che realizza yacht e superyacht "su misura", ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e la distribuzione di un dividendo di 0,66 per azione, al lordo delle ritenute di legge. Nel corso dell'assemblea è stato presentato anche il bilancio consolidato 2022, che ha chiuso con ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht per 740,7 milioni di euro (+26,4% rispetto al 2021), un Ebitda pari a 129,6 milioni (+37%) e un utile netto di gruppo di 74,2 milioni, in crescita del 45,4%. A seguito delle dimissioni di due consiglieri, Marco Viti e Pietro Gussalli Beretta, rispettivamente il 26 agosto 2022 e il 14 marzo 2023, l'assemblea ha ridotto da 12 a 10 il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2024, composto da Massimo Perotti, Paolo Olivieri, Ferruccio Rossi, Carla Demaria, Cecilia Maria Perotti, Licia Mattioli, Silvia Merlo,Leonardo Luca Etro, Francesca Culasso e Marco Francesco Mazzù. (ANSA).