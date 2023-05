Il Torino vince facile con la Samp, ma Pellegri rovina la festa

(ANSA) - GENOVA, 03 MAG - Tutto facile per il Torino, finisce 2-0 al Ferraris contro una Sampdoria ormai rassegnata alla serie B: manca solo la matematica a decretare la retrocessione. Segna Buongiorno nel primo tempo in una frazione in pieno controllo granata, poi in pieno recupero il bis di Pellegri. L'ex genoano, segna sotto la Gradinata sud, cuore del tifo blucerchiato, e porta le mani alle orecchie: si scatena la reazione della Sampdoria, espulso dalla panchina Amione. Pellegri chiede subito scusa ma serve tempo all'arbitro Camplone per riportare la quiete, mentre lo stadio fischia l'autore del gol. Nel mondo blucerchiato la testa è soprattutto a quello che succederà fuori dal campo, così prima del fischio d'inizio ina Gradinata Sud compare lo striscione "Giù le mani dalla Samp" con squadra e Stankovic con le braccia alzate davanti alla scritta. Poi mentre i giocatori si allontanano cori contro Massimo Ferrero, colpevole, secondo i tifosi, di far rischiare il fallimento al club. Il dramma blucerchiato si contrappone alla voglia del Torino di chiudere bene il campionato. Dopo una fase di studio i granata forzano le azioni e alla mezzora passano in vantaggio.

Dalla sinistra Ilic scodella centralmente per Buongiorno che, puntuale e preciso come un bomber di professione, di testa anticipa Ravaglia siglando la sua prima rete in carriera in serie A. Il vantaggio apre autostrade al Torino al cospetto di una Sampdoria che non riesce mai ad accendersi negli ultimi sedici metri. I granata così producono un paio di azioni superlative dal 37' al 39': Vlasic e Sanabria si presentano nell'area doriana con la voglia di fare il bis ma il riflesso di Ravaglia, prima e dopo, è di quelli da sette in pagella. In campo pochissima Sampdoria. La squadra di Stankovic vorrebbe consegnare ad una tifoseria che sostiene la squadra dal primo all'ultimo minuto, una gioia dopo la disfatta di domenica a Firenze, ma proprio non riesce a essere pericolosa. La ripresa si apre e si sviluppa con lo stesso andamento, col Toro che gestisce il controllo delle operazioni provando ad accelerare per chiudere definitivamente i conti. Lo fa nel finale con Vojvoda che serve a Pellegri la palla del 2-0, poi l'esultanza polemica di Pellegrini che accende gli animi e innesca la rabbia doriana. (ANSA).