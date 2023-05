Atalanta vittoria da Europa, Spezia nei guai

(ANSA) - BERGAMO, 03 MAG - Un gol per parte nel primo tempo, ben due contro uno nella ripresa. E all'Atalanta, tenuta sul pezzo fino alla fine dallo Spezia, non è bastata nemmeno la sfuriata Zappacosta-Muriel tra 3' e 9' della ripresa per mettere in ghiaccio anzitempo l'incrocio pericoloso tra Europa e salvezza, riaperto dal sinistro di Bourabia (64') a rimorchio di Shomurodov, borseggiatore nell'occasione dell'imbambolato Toloi.

Finisce 3-2 per i nerazzurri.

Le speranze di Semplici di strappare un pareggio si stampano sul montante colpito da Verde all'87' quasi all'incrocio su un batti e ribatti in scia al terzo angolo dei suoi.Nel primo tempo il botta risposta tra Gyasi (18'), su assist di Bastoni dopo il rimpallo Shomurodov-Scalvini per il tocco sotto del compagno, e De Roon al volo (32') da fuori su angolo da destra di Koopmeiners respinto in gioco aereo da Wisniewski, ma anche qualche chances fallita. Il citato centrale ospite due minuti prima del vantaggio dei suoi spezza il triangolo fra Koopmeiners e Maehle, poi autore di un tiro in Curva Sud al 40' sulla respinta ancora del difensore polacco per opporsi a uno schema da fermo di Muriel. Shomurodov (22'), nell'unico altro lampo ligure nel primo tempo, spreca un contropiede a praterie distese masticando il sinistro tra le braccia di Musso.

Per i padroni di casa c'è lo spreco di Koopmeiners due giri di lancetta più tardi, quando il quinto corner a favore, battuto da Muriel (sostituto in extremis dell'indolenzito Hojlund) dalla sinistra, pesca la schiacciata di testa di Toloi respinta da Dragowski e lo scarico di Djimsiti viene gettato ai lampioni dallo stesso mancino olandese. Annullato a rete sguarnita il possibile sorpasso di Pasalic (36'), per fuorigioco evidente del suo assistman Muriel, rdestinatario del recupero alto del croato su Ampadu, raggiunto corto dal rinvio del suo portiere, nella ripresa succede di tutto Il sorpasso e il tris di casa arrivano ancora da palla inattiva, due tiri dalla bandierina di Koopmeiners rispettivamente disimpegnati male da Wisniewski, che sul 3-2 metterà a lato di fronte piena (25') la seconda traiettoria da corner (destro) del subentrato Esposito, per la bordata dal limite del laterale nerazzurro deviata di ginocchio da Amian e da carambola Zapata (di testa)-Shomurodov per lo scarico stavolta fruttuoso di Djimsiti per il neo papà colombiano (a segno in precedenza solo nel 2-2 di Udine a ottobre) che festeggia nell'angolino da centro aerea (100° in A) la quartogenita Maria Victoria. Zappacosta ne sfiora un altro paio, subito dopo il 2-1 su apertura di Muriel (chiude bene Dragowski) e al 14' tuffandosi a volo d'angelo su cross di Maehle per il colpo di reni avversario aiutato dalla parte alta della traversa. A sei minuti dal 90' a Zapata rimane in canna il colpo su palla di Boga, sostituto di Muriel. (ANSA).