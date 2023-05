Polemica in consiglio a Genova su video festa Bandiera

(ANSA) - GENOVA, 02 MAG - "Questo è il bellissimo trailer di un film fantasy ma era davvero necessario farlo pagare ai cittadini?". La consigliera comunale del Pd Donatella Alfonso durante la seduta di oggi del consiglio ha interrogato la giunta per chiedere costi e motivazioni legate alla decisione del Comune di affidare a una ditta esterna la realizzazione di un "video emozionale" - come è stato presentato dall'amministrazione - in occasione della Festa della bandiera.

"Il video è costato 4800 euro più iva ed è stato realizzato da una società genovese con l'ausilio di ottiche di ultima generazione e di droni, strumentazioni e tecniche di cui l'ente non disponeva" ha risposto l'assessore alle Tradizioni, Paola Bordilli, rispondendo anche a un altro quesito della consigliera d'opposizione, ovvero se il video non potesse essere realizzato dall'ufficio comunicazione interno al Comune.

"Si è trattato di un vero e proprio cortometraggio, scelto come strumento per promuovere la Festa della Bandiera tra i cittadini - continua Bordilli - è stato calcolato che complessivamente, sui vari social, il contenuto sia stato visualizzato 68mila volte, per circa 90mila accessi, inoltre è stato ripreso dai media locali amplificandone la diffusione". Il video è ambientato in un immaginario Medioevo intorno al 1099, anno a cui si fa risalire la nascita della bandiera di Genova con la croce di San Giorgio in campo bianco. Nel "corto" si vedono alcuni templari vivere le stanze della chiesa di Santi Cosma e Damiano ma anche quelle del castello d'Albertis.

"Peccato che questo castello sia stato costruito alla fine del 1800, quindi il video costato denaro pubblico mette in scena un falso storico", fa notare la consigliera Alfonso. (ANSA).