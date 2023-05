Per il Casinò di Sanremo boom di incassi e montepremi

(ANSA) - SANREMO, 02 MAG - Il mese di aprile ha fatto segnare un boom di incassi per il Casinò di Sanremo con 4,5 milioni (+46% rispetto allo stesso periodo del 2022), cifra che non veniva raggiunta da un decennio. Nel contempo si registra pure il montepremi delle vincite più alto di sempre in un mese: con un milione suddiviso in 106 super jackpot del valore superiore a cinquemila euro. Il più ricco ha raggiunto i 42 mila euro.

Secondo stime dalla casa da gioco: in quattro mesi sono stati erogati premi superiori a 5000 euro per 3,4 milioni.

All'origine di questa impennata di incassi, ci sono le vacanze di Pasqua, il ponte del 25 Aprile e quello del Primo Maggio, a cui si aggiunge l'inizio dell'atteso torneo di Poker Ipo, a montepremi garantito da un milione di euro. L'incasso annuale 2023 si attesta a più di 16,6 milioni, risultato che evidenzia l'incremento percentuale del 52,4% rispetto ai primi quattro mesi del 2022. In aumento anche le presenze: sono stati più di 62.600 i giocatori che hanno affollato le sale, tra affezionati clienti, turisti e ospiti occasionali. Sono in crescita sia i Giochi tradizionali, che in questo primi quattro mesi hanno incassato 3,3 milioni, (più 117 per cento) sia le slot, che hanno ottenuto, dall'inizio dell'anno, 13,2 milioni (più 41,6%), di cui 3,4 milioni realizzati ad aprile. (ANSA).