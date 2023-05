Per Gilardino un turno di squalifica, salta l'Ascoli

(ANSA) - GENOVA, 02 MAG - Il giudice sportivo della Serie B ha squalificato Alberto Gilardino, Pier Paolo Bisoli e Filippo Inzaghi, allenatori rispettivamente di Genoa, Sudtirol e Reggina per avere "contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo un'espressione irriguardosa". L'infrazione è stata rilevata da un assistente e dal quarto ufficiale.

Oltre ai tre allenatori, il giudice sportivo ha comminato tre giornate di squalifica a Thiago Cionek (Reggina), espulso "per avere, al 41° del primo tempo, colpito con una violenta manata al volto un avversario". Due giornate sono invece state inflitte a Salim Diakite (Ternana), "er avere, al 49' del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale, rivolto un'espressione ingiuriosa al direttore di gara". Fermati invece per una giornata Elias Cobbaut (Parma), Giuseppe Di Serio (Perugia), Matteo Arena (Spal), Eric Fernando Botteghin (Ascoli), Alberto Dossena (Cagliari), Kamil Glik (Benevento), Vittorio Parigini (Como), Marko Rog (Cagliari) e Michael Svoboda (Venezia).

(ANSA).