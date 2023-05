Forte vento in Liguria, albero finisce su auto parcheggiata

Tragedia sfiorata per il maltempo la scorsa notte a Genova dove il forte vento ha fatto cadere un albero su un'auto parcheggiata che era però vuota. I vigili del fuoco sono stati chiamati in piazzale Parenzo per liberare la strada e l'auto da un grosso tronco. I pompieri sono stati chiamati anche in altre parti della città per altri rami caduti, persiane e tegole pericolanti a causa di forti raffiche. Il maltempo sta interessando tutta la Liguria. (ANSA).