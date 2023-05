Festival Parola 'Ri(e)voluzione' tra diritti, donne e legalità

(ANSA) - GENOVA, 02 MAG - 'Ri(e)voluzione' è il tema scelto quest'anno per la decima edizione del Festival della Parola di Chiavari. In programma dall'1 al 4 giugno darà spazio a tanti ospiti che interpreteranno la loro 'ri(e)voluzione'.

Spazio ai diritti delle donne la cui lotta è incarnata dalle proteste in Iran: ad aprire il Festival sarà proprio l'attivista iraniana Parisa Nazari. Altre donne che interverranno saranno l'attrice Sabina Guzzanti, la giornalista di Quarto Grado Rosa Teruzzi e l'autrice di 'Blanca' Patrizia Rinaldi.

Due i premiati con il riconoscimento Ambasciatore della Parola, assegnato a chi abbia dimostrato di essere dotato di una non comune capacità espressiva e divulgativa: la giornalista Francesca Fagnani e ll'ex tastierista degli Elio e le Storie Tese Sergio Conforti alias Rocco Tanica (entrambi domenica sera 4 giugno).

Un ricco programma tra eventi, incontri, mostre che coinvolgeranno tutta la città. Tra questi gli interventi del cantante Piero Pelù, venerdì 2 giugno, in veste di attivista green; giovedì 1 giugno una riflessione sulla legalità con il procuratore antimafia Nicola Gratteri; l'incontro con il fotografo Guido Harari (domenica 4 giugno) e un omaggio ai cento anni della nascita di Italo Calvino che la Società Economica di Chiavari farà attraverso un convegno internazionale in programma nel pomeriggio di giovedì 1 giugno.

Il Festival della Parola è finanziato dal comune di Chiavari con il contributo di Regione Liguria. Proprio il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sottolinea come l'evento sia "un appuntamento che renderà ancora più attrattivo il già ricchissimo panorama culturale e degli eventi della Liguria".

(ANSA).