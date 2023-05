Duferco Energia e Ogyre lanciano tariffa luce e gas salva mare

(ANSA) - GENOVA, 02 MAG - Una nuova tariffa green luce e gas che consente ai clienti Duferco Energia di impegnarsi concretamente per la salvaguardia del mare e dell'ambiente. In un anno di fornitura ogni cliente avrà la possibilità di eliminare un kg di rifiuti dal mare, sostenendo il lavoro quotidiano dei pescatori Ogyre con un contributo simbolico di 1 euro al mese. Pianeta Blu vuole aiutare la tutela del mare.

"Proprio per questo motivo, Duferco Energia ha scelto di esplicitare in bolletta il contributo di un euro al mese, senza nasconderlo tra i costi fissi: il messaggio chiaro è quello che il recupero dei rifiuti marini deve essere un impegno condiviso, una missione di cui occuparsi tutti insieme", si legge in una nota. "Vogliamo che tutti si sentano protagonisti di questa scelta di sostenibilità, insieme a noi che sosteniamo il recupero di molte tonnellate di rifiuti dal mare" commenta Luca Masini, Direttore Commerciale di Duferco Energia. Il contributo di 1 euro al mese in bolletta verrà richiesto solo per il primo anno di fornitura. "Quello dell'inquinamento marino è un problema di cruciale importanza per tutti e avere al nostro fianco un partner come Duferco Energia ci permette di avvicinarci sempre più all'obiettivo di raccogliere 350 tonnellate di rifiuti entro la fine del 2023", commentano Antonio Augeri e Andrea Faldella, founder di Ogyre. (ANSA).