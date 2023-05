Diga: Traversi, è finta posa prima pietra

"Giovedì non parteciperò alla passerella per la "finta posa della prima pietra" della diga del porto di Genova. Una cerimonia unica nel suo genere perché non c'è nulla di certo e perché il cantiere non c'è. E non potrebbe esserci: la fattibilità è ancora in discussione. Peraltro, l'ordinanza della Capitaneria di Porto funzionale all'esecuzione delle indagini geognostiche e delle prove geotecniche sul fondale di imposta dell'opera scade il 15 maggio". Lo dichiara il deputato del M5S Roberto Traversi, che aggiunge: "È incomprensibile come, per una simile opera che richiede almeno 10 anni per la realizzazione e che al momento non ha nemmeno un progetto consolidato, si continui a sbandierare la data del 2026 e la compatibilità con il Pnrr. Se il tracciato della diga dovesse essere rivisto, come è auspicabile, evitando i terreni da consolidare e rimanendo entro la batimetrica -40 m, come dico dal 2021, si dovrebbe rifare il progetto. Questo sarebbe meno costoso, anche considerato che i traffici prevedibili a Genova nel 2030 sono stimabili nell'ordine dei 3,5 milioni di TEU e sembrerebbero troppo limitati per giustificare il costo dell'opera. Ricordo, inoltre, che la presenza dello spezzone di vecchia diga all'ingresso è inspiegabile e comunque pericoloso".

"Ben venga la nuova diga di Genova, ma non si punti sull'attuale progettazione e i soldi del Pnrr siano destinati ad altro, altrimenti rischiamo di fare una gran brutta figura a livello europeo", conclude Traversi. (ANSA).