Diga: Toti, manca solo parere armocromista Pd

"Sulla nuova diga del porto di Genova forse manca ancora il parere dell' armocromista, non gli piacerà perché abbiamo sbagliato il colore, ma possiamo sempre dipingerla successivamente. Le dichiarazioni del Pd hanno più il sapore della nostalgia che della politica". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti replica ai dubbi del Partito Democratico sulla fattibilità del progetto della nuova diga di Genova, una delle opere simbolo finanziate dal Pnrr in Italia, con la posa della 'prima pietra' in programma giovedì.

"Questa settimana abbiamo visto una Liguria, dati alla mano, che cresce più della media del Paese, ha fondi del Pnrr stanziati per ogni cittadino sul podio del Paese, numeri del turismo che guidano la crescita del Paese - commenta Toti -, credo che il Pd abbia più la nostalgia di una Liguria grigia, ferma e spenta, coerente con la mediocre classe dirigente che il partito esprime".

"La nuova diga del porto di Genova è un qualcosa di epocale, è da oltre cento anni che non si fa una diga in questo porto - sottolinea -, credo che sia giusto celebrarlo, cambierà la storia del nostro porto, che il partito del lavoro e del progresso si trasformi nel partito dei signor No è un po' avvilente".

È ancora possibile realizzare la nuova diga di Genova entro il 2026? "Questo è il piano, immagino sia evidentemente possibile visto che c'è un piano di lavoro, non ce lo siamo inventato la sera dormendo", risponde Toti. (ANSA).