Commissario peste suina, presto abbattimenti anche in città

(ANSA) - GENOVA, 02 MAG - "Oggi abbiamo affrontato con i Sindaci alcune tematiche, tra cui l'applicazione delle deroghe previste nei territori interessati da peste suina. A breve cominceremo a dare forte impulso alla fase di depopolamento, soprattutto alla rimozione degli animali nei centri abitati, che rappresentano per la peste suina un motivo di seria preoccupazione". Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza psa Vincenzo Caputo nel corso di un incontro con i sindaci dei Comuni liguri i cui territori sono sottoposti alle restrizioni per la peste suina africana. L'incontro, coordinato dal direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai, si è tenuta nel pomeriggio alla presenza anche del vicepresidente della Regione Liguria Piana e dell'assessore regionale alla Sanità Gratarola. Al centro dell'incontro la richiesta di deroghe all'ordinanza emanata dal commissario per la zona infetta, che in Liguria coinvolge 78 Comuni delle province di Genova e Savona. "Abbiamo registrato una discreta soddisfazione da parte dei Sindaci che hanno trovato nelle azioni del commissario e di Regione un'apertura e un'attenzione volta ad affrontare e risolvere il problema attraverso l'eradicazione della malattia, per mettere la parola fine a questa emergenza sanitaria -ha detto Vinai - E' chiaro che i tempi non saranno immediati ma finalmente si comincia con un'azione vera e incisiva di depopolamento che porterà a risvolti positivi per le comunità locali. E' pur evidente a tutti che fintanto che non potremo provvedere a una azione di caccia efficace la eradicazione avrà tempi piuttosto lunghi". Tra le richieste dei sindaci, l'innalzamento del limite massimo consentito di trekker sui sentieri, la libera percorrenza di prati e boschi su sentieri, mulattiere e strade comunali anche al di fuori della rete escursionistica ligure, la possibilità di fruizione delle aree pic-nic e camper, dei corsi d'acqua e dei bacini, iniziative di promozione dei rifugi con possibilità di effettuare ristoro, feste campestri, eventi culturali, musicali e sportivi, rendere ammissibile il bivacco. (ANSA).