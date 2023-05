Bernini, Consiglio Ministri miglior modo di festeggiare 1 Maggio

(ANSA) - GENOVA, 02 MAG - "E' stato un Consiglio dei Ministri molto importante, il miglior modo per festeggiare la festa del lavoro con un aumento di 100 euro mensili in busta paga dei lavoratori fino alla fine dell'anno. Non solo una serie di provvedimenti che da decenni gli italiani si aspettavano, in particolare il taglio del cuneo fiscale che ha di fatto liberato risorse per le famiglie . Lo ha detto il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini a margine di un evento elettorale a sostegno del candidato sindaco di Sestri Levante (Genova) del centrodestra Diego Pistacchi.

Accompagnata dal parlamentare Roberto Bagnasco e dal figlio Carlo, sindaco di Rapallo (Genova) e coordinatore ligure di Fi, la ministra ha intrattenuto i membri delle tre liste che sostengono la candidatura di Pistacchi.

"Per quanto riguarda l'università e la ricerca sono molto soddisfatta - ha detto Anna Maria Bernini - dal lavoro che le università liguri stanno portando avanti con il mondo imprenditoriale e insieme alle realtà produttive territoriali e le istituzioni. Con il Pnrr sarà possibile investire per avviare infrastrutture strategiche per collegare il mondo universitario con la società. Una università chiusa non porta da nessuna parte. Questo vale anche per la ricerca di base che senza continuità ed investimenti mirati resterebbe sterile". (ANSA).