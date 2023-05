Successo di visite nei Palazzi dei Rolli a Genova

L'edizione primaverile dei Rolli Days, evento di punta della cultura genovese, fa registrare una crescita con oltre 80 mila presenze complessive, 10mila in più rispetto ai Rolli Days dello scorso ottobre. Lo annuncia in una nota il Comune spiegando che i turisti sono stati il 41% del totale tra venerdì 28 aprile e lunedì 1° maggio. Hanno visitato su prenotazione i 44 palazzi e hanno partecipato ai concerti, agli eventi collaterali e alle visite guidate, comprese quelle in genovese (che in poche ore hanno registrato il sold out) e quelle riservate alle persone con disabilità.

Anche in questa edizione, i numeri confermano la qualità dell'evento di valorizzazione del sito Unesco genovese e sottolineano il ruolo sostanziale dei divulgatori scientifici: 92 professionisti provenienti da tutta Italia selezionati in gran parte attraverso un bando.

"I Rolli Days si confermano un grande successo anche in questa edizione. Decine di migliaia di genovesi e turisti sono rimasti incantati di fronte alla bellezza dei nostri palazzi che meritano di essere scoperti e valorizzati - ha commentato il sindaco Marco Bucci - I numeri sono addirittura superiori a quelli di ottobre. La città viva, piena di visitatori è un'immagine che ci riempie di orgoglio. I Palazzi dei Rolli risultano sempre più apprezzati in tutto il mondo, un patrimonio inestimabile della nostra città".

"Credo che poter ammirare le bellezze artistiche e culturali della città di Genova abbia davvero un grande valore. Conoscere la nostra storia e ripassarla è un ottimo viatico per costruire il futuro, ricordare la storia della città di Genova, delle grandi famiglie e dei suoi commerci, la sua ricchezza, la sua capacità di innovazione architettonica e artistica vuol dire conoscere bene quale eredità abbiamo raccolto - ha affermato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -. Poi vedere decine di migliaia di persone visitare questi palazzi rappresenta un successo, ormai consolidato e che cresce di anno in anno, e si somma a risultati turistici straordinari". (ANSA).