Calcio: il Genoa pareggia a Bolzano e si avvicina alla A

Il Genoa pareggia a Bolzano con il Sud Tirol una gara che avrebbe meritato di vincere, mantiene sei punti di distacco sulla terza grazie al pareggio casalingo del Bari con il Cittadella e compie così un altro passo verso la promozione diretta in serie A. La squadra di Gilardino, che nel finale è stato espulso insieme all'allenatore del Sud Tirol Bisoli per proteste, ha tenuto quasi sempre il controllo del gioco, creando diverse occasioni da rete e colpendo anche un palo con il solito Gudmunsson. Grande arrabbiatura dei genoani nel finale per un fallo subito in area di rigore da Ekuban che l'arbitro Di Bello non ha voluto verificare di persona al Var.

Prosegue dunque la tradizione negativa del Genoa con il mediocre arbitro di Brindisi.

I padroni di casa si sono confermati solidi e abili in difesa ma hanno avuto anche alcune fiammate in attacco e una grande occasione sul finire del primo tempo quando il portiere Martinez con una magia ha negato il gol a Odogwu. Gli uomini di Bisoli sono anche andati in rete nell'unica occasione della ripresa ma il gol è stato annullato per un fallo di sfondamento nell'area affollata.

A lungo la gara è stata un monologo del Genoa, che ha tratti ha stretto assediato l'avversario nella sua area di rigore ma la rete non è arrivata un pò per mancanza di precisione un pò per sfortuna.

In occasione del rigore reclamato dal Genoa nel finale i due allenatori sono stati espulsi per proteste. Si è sentito Gilardino gridare 'è uno scandalo' e le immagini mostrate al rallentatore gli hanno dato ragione perchè un difensore ha chiaramente colpito con un calcio Ekuban dopo essere stato saltato in dribbling. E' stato compiuto un check dal Var ma l'arbitro non è andato a rivedere l'azione. (ANSA).