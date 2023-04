Turismo da record in Liguria, +23% rispetto stesso periodo 2022

(ANSA) - GENOVA, 30 APR - Il maltempo previsto non ha frenato i turisti in arrivo in Liguria per il ponte del 1° maggio. Lo conferma il presidente della Regione Giovanni Toti in una nota.

"Dopo due ponti primaverili da tutto esaurito, nonostante le previsioni meteo non siano state favorevoli anche il lungo weekend del 1° maggio sta facendo registrare numeri turistici importanti nella nostra regione, da Levante a Ponente, con una affluenza allo stesso livello di quella registrata per il 25 aprile. Molte le presenze di italiani, ma è consistente anche l'afflusso di turisti stranieri, in particolare francesi, svizzeri e tedeschi, che possono approfittare del fatto che il 1° maggio sia festivo anche nei Paesi vicini". E a confortare le amministrazioni sono soprattutto i dati che fanno presagire un 2023 record sul fronte delle presenze.

"Dal 1° gennaio al 15 aprile sono oltre 880mila le persone che hanno scelto la Liguria per le loro vacanze, per un totale di oltre 2milioni e 630mila presenze, rispettivamente il 21% e il 23,37% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: il 2023 si annuncia come un nuovo anno da record". (ANSA).