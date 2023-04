Riapre primo tratto della storica ferrovia Genova-Casella

(ANSA) - GENOVA, 30 APR - La riapertura totale del trenino di Casella si terrà il 10 giugno prossimo e per l'occasione è in programma una giornata di festa nelle località toccate dal convoglio nato nel 1929.

"I comuni di Sant'Olcese, Serra Riccò e Casella - ha spiegato il presidente della Regione Liguria Toti - saranno animati da eventi e appuntamenti per valorizzare e far conoscere sempre di più le bellezze delle valli e le eccellenze del territorio, un entroterra bellissimo, ricco di eccellenze culturali ed enogastronomiche: ad esempio, proprio per celebrare le produzioni tradizionali, a Sant'Olcese verrà preparato il salame più lungo del mondo, mentre a Casella, ultima fermata del trenino, sarà allestito una vera e propria expo dedicata alle tre valli in cui si snoda il percorso dal trenino, Val Bisagno, Valpolcevera e Valle Scrivia, per permettere a tutti di andare alla scoperta delle opportunità turistiche offerte da questi luoghi".

Nel frattempo da oggi ha riaperto, grazie alla conclusione degli interventi di consolidamento e messa in sicurezza della prima parte del tracciato, il percorso sulla tratta Manin-Campi con un bus sostitutivo da Campi a Casella. Lavori che si sono resi necessari dopo gli smottamenti dello scorso anno e che proseguono sul resto del tracciato con conclusione prevista entro il 10 giugno.

"La ferrovia - ha aggiunto Ilaria Gavuglio, presidente AMT - è un gioiello storico il cui tracciato si snoda su un territorio straordinario, unico ma anche fragile, gli interventi che stiamo realizzando di ripristino e consolidamento dei versanti e della linea, grazie all'impegno di Regione Liguria, la restituiranno ancora più sicura a cittadini e turisti che potranno di nuovo godere del suo fascino antico e della sua rara bellezza".

