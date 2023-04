Diminuiscono giovani che non studiano e non lavorano in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 30 APR - Diminuisce in Liguria il numero dei giovani che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in corsi di formazione, i cosiddetti "Neet". Secondo i dati raccolti dall'Istat ed elaborati dall'agenzia regionale per il lavoro, nel 2022 sono stati 29.972 i giovani "Neet" liguri (13.345 gli uomini, 16.616 le donne) in calo di circa 9mila unità rispetto ai 39.263 del 2021. In termini di percentuale si è passati nella fascia tra 15 e 29 anni dal 19,6% del 2021 al 14,8 dello scorso anno, dato ligure inferiore anche alla media nazionale italiana, che nel 2022 ha registrato un 19%.

I dati del rapporto del benessere equo e sostenibile in Italia sottolineano che il fenomeno è più diffuso tra le ragazze rispetto ai coetanei e così anche in Liguria. Nel 2022 ha riguardato il 17,2% della popolazione femminile compresa tra i 15 e i 29 anni, in diminuzione rispetto al 20,5% registrato nel 2021. Tra i ragazzi liguri i "Neet" sono il 12,6%, in calo rispetto al 18,7% del 2021. Entrambi i dati sono inferiori alla media nazionale, che riporta una percentuale di 17,7% per gli uomini e del 20,5% delle donne.

"Un dato significativo che conferma l'efficacia delle nostre politiche formative - commentano il presidente della Regione Liguria Govanni Toti e l'assessore alla Formazione Marco Scajola-. Abbiamo messo in atto un sistema virtuoso, che parte dall'ascolto del fabbisogno occupazionale del tessuto economico del territorio al fine di finanziare percorsi formativi mirati, che alternino attività in aula con quella sul campo direttamente in azienda. Corsi che rappresentano una reale opportunità di inserimento nel mondo del lavoro per i giovani. Solo con il bando Match Point 2, negli ultimi mesi abbiamo coinvolto 551 ragazzi e 332 aziende liguri, e gli ITS conclusi in questo periodo hanno dato esisti occupazionali straordinari. Da pochi giorni, inoltre, abbiamo stanziato 1,8 milioni di euro per finanziare corsi di formazione che aiutino i ragazzi disabili a trovare lavoro ed inserirsi nella società, perché nessuno deve rimanere indietro. Abbiamo iniziato un percorso per i giovani liguri che sta dando ottimi risultati e che intendiamo proseguire con impegno". (ANSA).