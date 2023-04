1,5 milioni per i lavori al cimitero della Biacca a Bolzaneto

(ANSA) - GENOVA, 30 APR - La giunta comunale ha approvato i i finanziamenti per i lavori di consolidamento statico del muro d'argine del cimitero della Biacca, a Bolzaneto sulla via del santuario della Guardia, e per la realizzazione dei nuovi loculi e degli ossari per un totale di oltre 1,5 milioni di euro. "Dopo l'approvazione dei progetti definitivi a fine 2022 - ha commentato il vicesindaco Piciocchi - ora abbiamo individuato i finanziamenti delle opere e potranno partire i lavori. Ricordo che a seguito degli eventi alluvionali del 15 novembre 2014 è crollata una parte del muro d'argine del torrente Burba nel tratto a valle del ponte di accesso al cimitero e sono andati perduti anche i colombari e ossari sovrastanti. Con questo intervento andremo quindi finalmente a provvedere alla messa in sicurezza del cimitero e alla realizzazione di nuovi loculi".

Verranno realizzati nuovi loculi e ossari sostitutivi oltre al consolidamento del muro d'argine occidentale del cimitero, dopo i danni causati dall'alluvione del 2024 con una previsione di spesa di 980.000 euro.

Inoltre, è previsto un intervento da oltre 600.000 euro per il consolidamento statico del muro d'argine del torrente Burba, nel tratto a monte e fino al ponte d'accesso al cimitero della Biacca. (ANSA).