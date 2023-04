Dal Forum Giannini la sedia Chiavarina 'parte' per Osaka

(ANSA) - GENOVA, 29 APR - La sedia Chiavarina ambasciatrice a Expo 2025 di Osaka come simbolo artigianale storico di Chiavari e del Tigullio. Dall'Economic Forum Giannini di Chiavari il presidente di Confindustria Tigullio Giancarlo Durante lancia la proposta di affidare, alla sedia ultraleggera ma resistente frutto nel 1807 dell'ingegno di Giuseppe Descalzi, la rappresentanza del levante ligure.

La terza edizione del Forum organizzato dal comune di Chiavari e dedicato alla figura del banchiere italo americano Amadeo Peter Giannini ha approfondito anche negli incontri di questa mattina il tema del turismo.

Tutti d'accordo i relatori - tra cui il caporedattore della redazione eventi del Corriere della Sera Alessandro Cannavò - sulla necessità di offrire alternative di turismo che possano valorizzare tutte le bellezze del territorio in modo da decentrare e non concentrare i visitatori.

Sulla scia dell'esperienza del Tigullio unito candidato a Capitale italiana della Cultura 2024, prosegue la collaborazione tra comuni che porterà a mettere a sistema alcune delle dimore storiche tra Sestri Levante e Portofino e farle "dialogare" con altri eventi già consolidati come il Festival della Parola o il Festival Andersen.

Nei panel del mattino si è parlato anche di Michele Ferrero, fondatore dell'industria dolciaria Ferrero e paragonato alla storia e alla figura di Amadeo Peter Giannini, ed è stata ricordata anche la figura di Pietro Ottone, giornalista, direttore del Corriere della Sera e de Il Secolo XIX di cui ricorre quest'anno il centenario dalla nascita. (ANSA).