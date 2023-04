Clusone vince XII edizione Sci di fondo on the beach per Airc

(ANSA) - LAIGUEGLIA, 29 APR - La squadra lombarda di Clusone (Bergamo) ha vinto la dodicesima edizione di Sci di fondo on the beach, l'evento sportivo promosso a Laigueglia (Savona) per sostenere l'Airc. Al secondo posto la squadra di Valsavaranche (Aosta).

La finale è stata aperta dall'ex fondista Elisa Brocard, dall'ex campionessa dello sci alpino Alessandra Merlin e dal biathleta italiano più medagliato Dominik Windisch, new entry dell'edizione di quest'anno. Presente anche Erik Benedetto, istruttore nazionale e allenatore di sci di fondo. La finale junior invece è stata vinta dalla squadra di Mondovì che ha battuto Valle Pesio.

Ventuno le squadre partecipanti provenienti da tutto il Nord Italia che si sono sfidate sulla spiaggia di uno dei borghi più belli d'Italia. Dieci dal Piemonte (6 Pragelato, 3 Valle Pesio e 1 Bardonecchia), 4 dalla Lombardia (Clusone), 6 dalla Valle d'Aosta (3 Valsavarenche, 2 Valle d'Aosta generiche e 1 Torgnon) e una dal Trentino Alto Adige (Anterselva). La manifestazione era organizzata dalla Eccoci Eventi di Alassio e Bottero SKI di Limone Piemonte in co-partecipazione con il Comune di Laigueglia. (ANSA).