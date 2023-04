Uccise moglie a Genova, condannato all'ergastolo

(ANSA) - GENOVA, 28 APR - Ergastolo per Sebastiano Cannella, accusato di avere ucciso lo scorso luglio a Genova la moglie Marzia Bettino da cui si stava separando. Riconosciuta la provvisionale da 100 mila euro ciascuno ai figli. A Cannella il pm Federico Panichi, che ha coordinato le indagini dei carabinieri, aveva contestato in prima battuta la premeditazione perché la corda usata aveva un nodo scorsoio. Una ricostruzione contestata dal legale dell'uomo, l'avvocato Fabio Strata e lo stesso pm, in sede di requisitoria, l'aveva esclusa. Anche i giudici della corte d'assise l'hanno esclusa. (ANSA).