Schlein,a SestriLevante buona amministrazione mia amica Ghio

La segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schleinsi è intervenuta in serata a Sestri Levante (Genova) al fianco del candidato sindaco del centrosinistra Marcello Massucco e di Valentina Ghio, sindaco uscente e parlamentare Pd. "Sono felice di essere al fianco del candidato Massucco che è riuscito a creare liste con volti nuovi della politica, che per la prima volta si cimentano in elezioni amministrative" ha detto Schlein.

"Bisogna dare continuità alla buona amministrazione condotta dalla mia amica Valentina Ghio, che ha dato vita ad un comune virtuoso - ha detto la segretaria del Pd - con opportunità di lavoro, sviluppando un turismo compatibile e dando un senso rotondo di comunità pensando agli anziani e alle diseguaglianze".

"Mi sembra davvero assurdo che su trenta righe di intervista abbia colpito solo la questione dei colori. Non capisco niente di abbinamenti, di abiti e trucco e inoltre non ho tempo da dedicare a queste cose, per questo ho chiesto ad una mia amica di aiutarmi" ha detto Elly Schlein a margine dell'incontro elettorale. "Ci preoccupa il fatto che il Primo Maggio si approvi in decreto che fa arretrare i diritti dei lavoratori, mette a rischio i contratti a termine e più in generale il lavoro precario" ha aggiunto. "Non ho avuto modo di leggere quanto ha detto Renzi in mia difesa, sarebbe meglio mettere l'accento sulla figuraccia che il governo Meloni ha fatto sul Def" ha evidenziato. "Non bisogna dare valore politico a prese di posizione personali. Chi ha lasciato aveva già da tempo simpatie per Renzi e Berlusconi" ha detto rispondendo ai giornalisti.