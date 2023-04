Recuperata bandiera Vasas Ungheria sottratta a Savona

(ANSA) - SAVONA, 28 APR - E' stata riconsegnata stamani nelle mani del Console generale d'Ungheria a Milano la bandiera della squadra di pallanuoto Vasas Plaket, sottratta in occasione della scorsa partita di andata della Coppa Len, contro la Rari Nantes Savona, lo scorso 15 aprile. La bandiera, recuperata dalla Polizia di Stato, tornerà in possesso dei tifosi del Vasas.

L'incontro di "ritorno", sarà disputato in Ungheria il prossimo 29 aprile. Sono in corso di valutazione le circostanze della sottrazione del vessillo, avvenuta al termine della partita del 15 aprile nella piscina Zanelli. (ANSA).