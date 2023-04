Semplici, meritavamo di più, dispiacciono i fischi

(ANSA) - LA SPEZIA, 28 APR - "Oggi avremmo meritato qualcosa di più se vedo le occasioni create. Siamo dispiaciuti perché, per il percorso che stiamo facendo, raccogliamo troppo poco in campo. Stasera credo che siamo partiti bene, abbiamo subito il gol su un gran tiro e a quel punto non era facile moralmente reagire. Tuttavia la partita è rimasta in equilibrio fino alla fine e nel secondo tempo avevamo anzi creato i presupposti per pareggiarla". Sono le parole di Leonardo Semplici al termine di Spezia-Monza 0-2, sconfitta che rischia di inguaiare fortemente il percorso dei liguri, che ora rischiano il sorpasso da parte del Verona.

Alla fine, oltre alla sconfitta, sono arrivati anche i fischi degli ultras. "Siamo andati a parlare con loro, siamo tutti dispiaciuti del risultato e anche del confronto con la curva.

Determinante la compattezza in questa fase, tra di noi c'è e sappiamo che dobbiamo accettare le critiche. Guardiamo avanti e tentiamo di trovare quelle soddisfazioni che tifosi e società meritano".

Spezia comunque vivo nonostante i tanti infortunati. "Degli assenti non parlo mai, perché credo che oggi avremmo potuto fare un certo tipo di gara nonostante tutto. Da ora in poi le occasioni di fare punti diminuiscono e questo ci obbliga a mettere un'attenzione e una cattiveria diversa. Nonostante le buone prove non riusciamo a portare a casa una vittoria da tempo e questo ora è un aspetto importante". (ANSA).