Bucci, Amedeo Peter Giannini nome trainante per turismo

(ANSA) - GENOVA, 28 APR - "Amedeo Peter Giannini è una figura talmente conosciuta e apprezzata negli Stati Uniti che potrebbe essere un nome trainante per il turismo: sono convinto che se lavorassimo per valorizzarlo avremmo code di autobus nel Tigullio e a Favale di Malvaro, città natale di Giannini, magari attraverso in tunnel della Fontanabuona". Ne è convinto il sindaco di Genova e della Città Metropolitana Marco Bucci intervenuto in apertura della 3^ edizione dell'Economic Forum Giannini, al via oggi a Chiavari organizzato dal Comune, con il patrocinio di Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova e il contributo di Bper Banca.

Bucci ha raccontato che la figura di Peter Amedeo Giannini l'ha conosciuta quando era negli States e di come invece sia poco conosciuta in Liguria: "Bene ha fatto il comune di Chiavari a organizzare questo evento ma dobbiamo fare di più; ragioniamo tutti insieme per far conoscere a tutti la straordinaria storia di un uomo visionario e molto attuale che ha saputo investire in infrastrutture e ha saputo impegnarsi in periodi di grandi cambiamenti: un po' quello che sta succedendo a noi con il Pnrr e con gli investimenti sulle infrastrutture".

In apertura del Forum i saluti del sindaco di Chiavari Federico Messuti: "A Giannini piacerebbe la nostra Chiavari - ha detto -, città che da borghese grazie anche a una migrazione di ritorno, sta cambiando con le nostre opere pubbliche e si sta innovando aprendosi al turismo". (ANSA).