Anpi e Free Assange a Genova in Giornata mondiale libertà stampa

Mercoledì 3 maggio, Giornata mondiale della libertà di stampa, alle 17.30, a Genova, presso la Sala Cap in Via Albertazzi, si terrà la proiezione del film Hacking Justice, di Clara Lopez Rubio e Juan Pacorbio, evento promosso da Anpi e da Free Assange Italia per sostenere la liberazione di Julian Assange. Introdurrà la proiezione Massimo Bisca, presidente Anpi Genova.

Julian Assange, programmatore, giornalista, editore australiano ed anima di Wikileaks, da 13 anni è perseguitato per il suo coraggio nell'esercitare la libertà di stampa e di "riscattare" il Diritto alla Verità ricordano i promotori dell'iniziative.

"Prigioniero innocente, soggetto a trattamenti che violano i Diritti Umani per volere dei governi statunitense ed inglese, è rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh (Uk) da 4 anni e, se estradato in Usa, rischia 175 anni di carcere senza aver commesso alcun reato" afferma Anpi in una nota.

"La quotidiana manipolazione dell'informazione produce dinamiche aberranti ed è talmente pervasiva da far credere colpevole chi pubblica i crimini e non chi li commette - dicono i promotori -. La battaglia per Assange non è solo per salvare il giornalista innocente, ma è una battaglia politica a salvaguardia del nostro diritto di conoscere ed essere informati, compreso ciò che di criminale fanno i governi, nascostamente, ai danni dei cittadini. È la lotta per la trasparenza, per la libertà di stampa e di espressione, per la sopravvivenza stessa della democrazia, ossia di tutti noi".

