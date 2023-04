A Spezia nasce palestra per ginnastica con fondi Pnrr

(ANSA) - GENOVA, 28 APR - Via libera alla Spezia al progetto della nuova palestra dedicata alla ginnastica artistica che verrà posizionata nell'area accanto al palazzetto G.Mariotti.

Progetto che ha ottenuto i finanziamenti dal Pnrr per un importo di 5.349.886,38 euro. Nelle prossime settimane l'amministrazione comunale emetterà il bando di gara per la costruzione dell'impianto sportivo.

"Vogliamo una città sempre più a misura di sport, per questo oggi presentiamo una nuova infrastruttura dove gli atleti possano allenarsi e partecipare a competizioni di alto livello, ma che rimane a disposizione anche per i non agonisti - ha dichiarato il sindaco della Spezia Peracchini -. Questo progetto, che andrà presto in gara, è uno dei tanti che stiamo portando avanti grazie ai fondi Pnrr: siamo contenti di poter realizzare una nuova palestra a zero emissioni e all'avanguardia, ma siamo impegnati su più fronti per costruire nuove infrastrutture sicure ed ecosostenibili".

La struttura sarà ecocompatibile, all'avanguardia e moderna con l'obiettivo di diventare punto di riferimento per gli atleti locali ma anche di essere in grado di poter ospitare gare di livello regionale tanto che avrà anche tribune per poter ospitare spettatori.

Il progetto, oltre alla costruzione della nuova struttura, ha l'obiettivo di riorganizzare l'area adiacente a quella del Palasport, che attualmente risulta occupata da un riempimento di terreno e si inserisce nel contesto locale caratterizzato dalla presenza di altri impianti sportivi quali il Palasport "Mariotti" e dalla piscina di prossima realizzazione. (ANSA).