A Imperia firmata 'Carta dei Valori' della ristorazione italiana

(ANSA) - GENOVA, 28 APR - E' stata firmata oggi, nella sede della camera di commercio Riviere di Liguria a Imperia, nell'ambito della Giornata Nazionale della Ristorazione, dal presidente della CCIAA Enrico Lupi e dal presidente Fipe di Imperia Enrico Calvi, la "Carta dei Valori" della ristorazione italiana che contiene le linee guida per la promozione e la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

"Siamo estremamente contenti e onorati di ospitare questo momento storico - ha detto Enrico Lupi -. La Carta dei Valori è il recupero delle tradizioni, della cultura, della storicità, del saper fare, dell'eccellenza della ristorazione da tramandare alle generazioni future: è l'esaltazione dei prodotti e delle eccellenze del territorio, ma anche l'arte del saper trasformare una materia prima in un prodotto finito, che è poi quello attrattivo per la grande comunità di consumatori finali, italiani e stranieri».

"L'obiettivo - ha aggiunto il presidente Enrico Calvi - è riunire gli operatori e celebrare la cultura della ristorazione italiana per farne un appuntamento a cadenza annuale. Durante questa giornata, i ristoranti interessati potranno proporre ai clienti un piatto dedicato alla giornata che abbia come ingrediente il pane, rendendo così omaggio al tema dell'ospitalità. La scelta di questo ingrediente non è assolutamente casuale, poiché è proprio questo alimento testimone del desiderio dello stare assieme, ovvero della condivisione nel senso più elevato del termine".

Tra le iniziative odierne, la Fipe imperiese ha devoluto un contributo alla Caritas delle diocesi di Albenga-Imperia e di Ventimiglia-Sanremo destinate all'acquisto di alimenti da utilizzare nelle mense delle persone meno abbienti. (ANSA).