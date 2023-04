2022 anno record per i porti di Spezia e Marina di Carrara

(ANSA) - LA SPEZIA, 28 APR - Cento milioni di euro di investimenti e un avanzo primario di gestione di 9 milioni. Sono i numeri del bilancio consuntivo 2022 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, approvato ieri dal Comitato di Gestione.

I 100 milioni di investimenti rappresentano un record per i porti della Spezia e di Marina di Carrara, che comprendono il nuovo molo crociere alla Spezia, il waterfront di Marina di Carrara, con finanziamenti Pnrr e gare espletate nei termini.

Altro anno record il 2023 in cui sono previsti 221 milioni di euro complessivi di investimenti sulle infrastrutture, di cui 30 a carico di privati. Il segretario generale Federica Montaresi ha rimarcato come l'Authority spezzina anche quest'anno si sia dimostrata una delle realtà più attive e dinamiche del panorama nazionale.

"E' stato grazie allo sforzo corale di tutta la struttura, se l'ente nel 2022 si è caratterizzato soprattutto per avere aggiudicato tutte le gare relative agli interventi previsti dal Pnrr, così come per avere portato a compimento tutti i procedimenti inerenti i progetti relativi al Green Port".

Organismo di Partenariato e Comitato di Gestione hanno espresso apprezzamento al presidente Mario Sommariva per l'efficacia dimostrata dalla struttura amministrativa in tutte le sue articolazioni. (ANSA).