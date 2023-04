Violentava la figlia 11enne della compagna, condannato a 12 anni

(ANSA) - GENOVA, 27 APR - Abusi sessuali su una bimba di 11 anni: 42enne condannato a 12 anni Genova. Un uomo di 42 anni di nazionalità marocchina è stato condannato in abbreviato a 12 anni di reclusione per violenza sessuale ai danni della figlia della compagna. Gli abusi, sono cominciati quando la piccola aveva solo 11 anni e si sono protratti per i successivi due.

L'uomo approfittava dell'assenza della madre per lavoro per abusare della bambina che veniva anche convinta dal patrigno a non raccontare nulla: "Tanto nessuno ti crederebbe" le diceva e la spaventava avvertendola che se avesse parlato sarebbe finita in una comunità per minori. La madre però ha cominciato ad avere dei sospetti sugli atteggiamenti troppo affettuosi dell'uomo nei confronti della figlia e ha deciso di piazzare una telecamera nella camera da letto della loro abitazione di Sampierdarena, riprendendo così gli abusi.

A quel punto ha sporto denuncia e si è rivolta al centro antiviolenza Mascherona dove nel processo è stata assistita dall'avvocata Nadia Calafato. L'uomo era stato arrestato ad agosto dell'anno scorso e si trova tutt'ora in carcere. (ANSA).