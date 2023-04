Trasporti: nascono 'agenzie locali mobilità' in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 27 APR - La Città metropolitana di Genova e le province liguri potranno affidare la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale ad 'agenzie locali della mobilità' con nella compagine sociale la partecipazione anche di altri enti pubblici e non esclusivamente di enti locali come era prima. Lo prevede una modifica di legge alla disciplina sul trasporto pubblico locale approvata dal Consiglio regionale della Liguria con 19 voti a favore (centrodestra) e 10 astenuti (centrosinistra e M5S). La modifica di legge darà la possibilità ad esempio alla società 'Genova Parcheggi' di diventare 'agenzia locale della mobilità' a Genova.

Il provvedimento consente che le agenzie locali di mobilità metropolitana e provinciale, che espletano le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto e che gestiscono il contratto di servizio, possano avere nella propria compagine sociale la partecipazione anche di altri enti pubblici - e non esclusivamente di enti locali (come era prima) - ma mantenendo sempre il capitale interamente pubblico ed i requisiti delle società in house.

Il consigliere Alessio Piana (Lega), presidente della commissione Attività produttive, ha illustrato il provvedimento e le sue finalità precisando che un adeguamento analogo è già avvenuto anche in altre Regioni.

Secondo il consigliere Davide Natale (Pd-Articolo Uno) "il provvedimento è una misura ad hoc per il capoluogo genovese in quanto permetterà di coinvolgere nel settore della mobilità la società Genova Parcheggi". Natale ha espresso perplessità in quanto "gli enti locali molto probabilmente utilizzeranno le risorse risparmiate, grazie a questa legge, per intervenire sulle esigenze di bilancio e non per nuovi investimenti e ha annunciato l'astensione del gruppo".

La consigliera Selena Candia (Lista Sansa) ha espresso "perplessità sull'eventuale partecipazione della società Genova Parcheggi alla gestione della mobilità nel genovesato, criticandone la precedente gestione del servizio car sharing".

L'assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori ha ricordato "i numerosi incontri con le parti coinvolte, in particolare con le organizzazioni sindacali, nell'iter del disegno di legge". (ANSA).