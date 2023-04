Minore aggredito e rapinato alla Fiumara, due denunciati

(ANSA) - GENOVA, 27 APR - Ancora una aggressione nei giardini del centro commerciale Fiumara a Genova Sampierdarena. Un minorenne è stato aggredito da quattro ragazzini, minori e neo maggiorenni, che gli hanno rubato il cellulare. Gli agenti delle volanti ne hanno rintracciato due e li hanno denunciati per rapina in concorso. Secondo quanto ricostruito, la vittima era insieme ad alcuni amici quando è stato circondato da quattro ragazzi. Uno di loro ha rotto una bottiglia di birra e lo ha minacciato con il coccio di vetro mentre un altro si è sfilato la cintura e lo ha colpito. Un terzo, nel frattempo, gli ha tolto il cellulare dalla tasca per poi scappare. A chiamare la polizia sono stati alcuni vigilantes che hanno notato il parapiglia. I rapinatori sono saliti su un treno e due di loro, un ragazzo di 17 e uno di 21 anni, sono stati fermati mentre scendevano dal treno alla stazione Brignole.

A inizio mese c'erano state altre aggressioni e rapine con protagonisti minori stranieri non accompagnati. (ANSA).