La flotta di Messina&Co scommette su navi full container

(ANSA) - GENOVA, 27 APR - La Ignazio Messina & C aggiusta il tiro seguendo il mercato e scommette anche sulle navi full container. La compagnia genovese ha deciso di sostituire alcune navi portacontenitori ro ro (container e rotabili), con navi puramente portacointainer. La "Jolly Cristallo", portacontenitori ro ro, uscirà dalla flotta, ceduta ad acquirenti americani, e contemporaneamente la Ignazio Messina acquisterà due navi full container da 4600 teu e 264 metri di lunghezza, costruite nel 2009 e nel 2010, in grado di trasportare anche project cargo, cioè grandi pezzi per l'industria e le infrastrutture, e carichi eccezionali.

"La scelta risponde ad una serie di motivazioni precise - spiega una nota -: la crescente containerizzazione dei carichi nei porti del Golfo arabico e dell'India, un mercato sempre più in crescita alla luce delle ristabilite relazioni diplomatiche tra i due Paesi e la maggiore capacità di trasporti container delle navi che entrano a far parte della flotta, e le conseguenti economie di scala che ne deriveranno in presenza di un aumento di capacità e di un efficientamento del servizio ai clienti". Mentre cioè prima si potevano scalare alcuni porti del Golfo arabico e dell'India solo con navi ro ro, ora non è più così. E a supporto delle due unità full container destinate a operare in prevalenza nell'area del Mar Rosso, Golfo e India, il gruppo armatoriale genovese ha finalizzato anche l'acquisto in Cina di 2.000 container. (ANSA).