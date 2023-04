A Spezia nasce la boutique del mare di Pininfarina e De Simoni

(ANSA) - LA SPEZIA, 27 APR - Pininfarina mette un piede sul mare e sceglie la Spezia per aprire il primo ufficio legato al designa nautico, che vivrà in coabitazione con lo studio di architettura di Fulvio De Simoni, da cinquant'anni designer navali tra i più importanti al mondo con circa tremila barche disegnate alle spalle. Inaugurato oggi un luogo di rappresentanza all'interno della marina Porto Lotti con annesso showroom che ospiterà i progetti presenti e futuri nati da questa collaborazione tutta Made in Italy.

"Qui abbiamo individuato il luogo ideale per procedere nella nostra strategia di crescita nell'ambito della nautica - ha detto l'ad di Pininfarina, Silvio Angori -. Sarà il nostro quarto studio nel mondo dopo quelli di Torino, Shanghai e Miami.

Nel corso della nostra storia abbiamo avuto collaborazioni con tante case automobilistiche, ma raramente abbiamo unito le forze con studi di design. Con De Simoni invece è stato piuttosto facile aprire un canale".

La "design boutique sul mare" è inserita nel cosiddetto Miglio Blu, un tratto di costa di poco più di un chilometro dove hanno sede alcuni dei maggiori produttori mondiali di superyacht. "Ricordo quando aprii il mio primo studio professionale alla Spezia, non c'era nulla che riguardasse la nautica - ricorda l'architetto Fulvio De Simoni -. Mi sono spostato a Milano per trent'anni e oggi torno dove è il fulcro della nautica importante. Con Pininfarina metteremo assieme la loro creatività con il mio pragmatismo nell'affrontare la progettazione delle barche".

Accolto il fuori programma della visita di Andrea Bocelli, che di Porto Lotti è cliente, il responsabile delle relazioni esterne Mauro Cantini ha sottolineato come "i nostri vicini di casa siano produttori del calibro di Sanlorenzo, Riva, Baglietto, Perini e Antonini. Questo ci dà una forza di visibilità straordinaria. Se Milano ha il quadrilatero dei grandi marchi della moda, posso dire che la Spezia ha quello della nautica". Il sindaco Pierluigi Peracchini ha dato il benvenuto a due "eccellenze mondiali" aggiornando i numeri del distretto spezzino della nautica, che conta ormai oltre tremila aziende per circa tredicimila occupati. (ANSA).