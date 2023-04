Se mi vedi al gate il posto business è tuo, la sfida del blogger

(ANSA) - GENOVA, 26 APR - "Sempre più spesso incontro lettori e follower in giro per gli aeroporti italiani e non solo. Ho quindi deciso di copiare l'idea che circa 10 anni era stata lanciata da un travel blogger americano: se ci becchiamo in aeroporto ti lascio il mio posto a bordo (se è meglio del tuo ovviamente) e facciamo cambio".

È la sfida lanciata da un influencer savonese, Matteo Rainisio, ideatore di www.theflightclub.it (il primo sito italiano dedicato al mondo dei frequent flyer e del reward travel) e del relativo canale YouTube, specializzato in recensioni di voli in tutto il mondo.

L'iniziativa si chiama "Prova a prendermi", come il titolo del celebre film con Tom Hanks e Leonardo Di Caprio. Il meccanismo è semplice: se qualcuno lo riconoscerà in aeroporto e ripeterà la frase "Hey barbone, voglio il tuo posto" potrà scambiare la propria poltrona con quella di Rainisio, che nella maggior parte dei voli viaggia in business o in First class.

"Non importa dove mi trovi, basta che mi trovi prima che arrivo al gate" avverte l'influencer. Ovviamente il "vincitore" dovrà essere in possesso di un biglietto sullo stesso volo e nello stesso giorno e orario. Da maggio a fine 2023 saranno circa 30 i voli interessati dal "gioco", con partenze in tutto il mondo. (ANSA).