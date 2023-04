Latitante e senza patente arrestato dalla Polizia dopo controllo

(ANSA) - GENOVA, 26 APR - Doveva ancora scontare un anno di reclusione ed era alla guida di un'auto senza patente, non l'aveva mai conseguita, senza revisione, senza assicurazione ed il mezzo era sottoposto a fermo amministrativo.

L'uomo, uno straniero, è stato arrestato dalla Polizia stradale di Genova che lo aveva fermato durante un controllo presso il casello autostradale di Genova Nervi mentre era alla guida del mezzo con a bordo altri due uomini.

Gli accertamenti hanno fatto emergere due ordini di carcerazione: uno per il guidatore che aveva un anno di reclusione ancora da espiare e uno per un passeggero. Da ulteriori controlli sono poi emerse le assenze di copertura assicurativa, la mancata revisione e il fermo amministrativo per l'autovettura e il fatto che l'autista non avesse mai conseguito la patente. (ANSA).