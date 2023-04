Crolla controsoffitto scuola Sampierdarena, aula era vuota

(ANSA) - GENOVA, 26 APR - Crollo del controsoffitto all'interno di una classe della succursale della scuola media Barabino, a Sampierdarena. Il cedimento è avvenuto mentre l'istituto, all'interno del centro civico Buranello, era chiuso.

Ad accorgersi dei danni, stamani, gli operatori scolastici rientrati dopo il ponte festivo del 25 aprile.

"Fortunatamente nessuno si è fatto male perché la scuola era chiusa ma poteva essere una tragedia", dice il presidente del municipio Centro Ovest Michele Colnaghi (M5s) che, in un video pubblicato sui social, ha mostrato le immagini dello stato disastroso in cui versa, al momento, l'aula. Questa mattina le squadre tecniche del municipio hanno rimosso i detriti. "Ma servono fondi e soldi al più presto per mettere in sicurezza questa classe e altre parti dell'istituto", aggiunge.

"Questa è una delle scuole per cui a più riprese abbiamo chiesto interventi di ristrutturazione, anche con il Pnrr - attacca - ma sono state fatte scelte diverse, per scuole di altri quartieri che evidentemente fanno parte di una Genova che per qualcuno è più importante di Sampierdarena".

E affonda, riferendosi alla battaglia contro il dislocamento dei depositi chimici: "Qui si preferisce dare 30 milioni a un privato per consentirgli di trasferire, vicino alle case, le sue attività".

Nelle immagini mostrate dal presidente di municipio si vede, a terra e sui banchi, una grossa porzione di controsoffitto, composto da assi di metallo, distrutta. Con un effetto domino, le assi, sono state travolte dai calcinacci staccatisi dalla sovrastante soletta, dove si vedono larghe macchie di infiltrazioni. A crollare anche alcuni metri quadri di materiale isolante. (ANSA).