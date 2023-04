Concerto di Mo Yang apre Paganini Genova Festival a Genova

(ANSA) - GENOVA, 26 APR - "Il genio di Niccolò Paganini ha attraversato i secoli ed è arrivato intatto fino a noi: ben oltre il tempo limitato di una vita umana". Lo scrivono gli organizzatori del Paganini Genova Festival con cui il capoluogo ligure celebra il suo figlio più famoso dal 27 maggio, giorno della scomparsa del maestro, al 4 giugno 2023 con nove giorni di musica, conferenze e occasioni di conoscenza attraverso l'arte e la cultura, con eventi ospitati negli spazi della città che hanno svolto un ruolo importante nella vita del musicista.

Il Paganini Genova Festival, spiega oggi una nota, giunto alla sesta edizione, è organizzato dall'Associazione Amici di Paganini, con il sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio di Genova.

Il Festival si apre con un evento benefico, in programma il 27 maggio alle 21 a Palazzo Ducale, nel Salone del Maggior Consiglio. Il concerto del violinista In Mo Yang, vincitore del Premio Paganini 2015, accompagnato al pianoforte da Yannick Rafalimanana, sarà infatti a favore della Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro.

La scelta di aprire il Festival nel nome della solidarietà non è casuale: dando, nel corso della sua lunga carriera, un numero enorme di concerti in favore di persone che attraversavano momenti difficili della loro vita, Paganini creò la pratica degli eventi benefici, fino ad allora sostanzialmente inesistente. Il concerto di apertura sarà l'unico evento a pagamento di tutto il Paganini Genova Festival: il biglietto per assistervi costerà 20 euro. I proventi raccolti durante la serata saranno devoluti ad Airc. (ANSA).