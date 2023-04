Ascom Genova nomina Cavo presidente dopo morte Odone

La Giunta di Ascom Confcommercio Genova si è riunita oggi dopo la scomparsa del presidente Paolo Odone e con la "piena condivisione di tutti i membri sulla necessità di portare avanti programmi e progetti già delineati per dare un segnale di forte continuità alle imprese dei settori rappresentanti" ha deciso di affidare al vice presidente vicario Alessandro Cavo la presidenza.

Alessandro Cavo a sua volta ha proposto alla Giunta Oscar Cattaneo per la carica di vice presidente vicario e la Giunta ha approvato. "Essere presidente di Ascom Confcommercio Genova - ha dichiarato Cavo - è un onore ma anche una grande responsabilità e sarà necessario un lavoro di squadra per raggiungere il miglior risultato possibile". (ANSA).