Si ribaltano con una minicar, due minorenni ferite a Ventimiglia

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 25 APR - E' di due minorenni ferite, di cui una in modo grave, il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 3 della scorsa notte in corso Mentone, a Ventimiglia. Le due ragazze, entrambe estoni, si trovavano su una mini-car guidata da un coetaneo francese anch'egli minorenne, che svoltando in curva al bivio per Grimaldi si è rovesciata.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, il personale sanitario del 118 e i carabinieri che hanno ricostruito l'incidente.

Ad avere la peggio è stata una ragazza di 15 anni, gravemente ferita ad una mano. E' stata accompagnata all'ospedale San Paolo di Savona a bordo dell'elisoccorso Grifo in codice rosso, mentre l'amica che era con lei è stata portata al vicino ospedale di Bordighera per un controllo.

Illeso il giovane conducente, che è stato sanzionato per aver trasportato due passeggeri sulla minicar. (ANSA).